كتب-عمرو صالح:

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب موجَّه إلى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن التصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل والتي تضمنت تأييدًا لسيطرة إسرائيل على أراضٍ في الشرق الأوسط استنادًا إلى تفسيرات دينية.



وأكدت النائبة في طلبها أن هذه التصريحات تمثل مساسًا خطيرًا بمبادئ القانون الدولي وتهديدًا لاستقرار المنطقة، لما تحمله من دلالات تشرعن الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية القائمة على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.



وأشارت إلى أن توقيت التصريحات يزيد من خطورتها في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، وقد يسهم في تأجيج الصراعات وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة، مطالبة الحكومة بإعلان موقف رسمي واضح يحافظ على ثوابت السياسة الخارجية المصرية ومحددات الأمن القومي العربي.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية للرد على التصريحات، وما إذا تم توجيه مذكرة احتجاج رسمية، وكذلك بيان التحركات الدبلوماسية المصرية عربيًا ودوليًا لمواجهة مثل هذا الخطاب الذي يمس سيادة دول المنطقة.



واختتمت النائبة بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة وموافاة المجلس بالرد

اقرأ أيضا:

التضخم وضبط الأسواق.. توجيهات من السيسي لمحافظ البنك المركزي



400 جنيه لكل بطاقة.. تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي



