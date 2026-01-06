"غير مسجل لدينا".. أول تعليق رسمي بعد إعلان سحب منتج لحليب أطفال

أصدرت هيئة سلامة الغذاء، بيانا في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن إعلان شركة نستله سحب كميات محددة من أحد أنواع حليب الأطفال "سما" في عدد من الدول الأوروبية، لاحتمال تلوثه بمادة سامة.

وقالت الهيئة إنها تطمئن المواطنين بأن المنتج المشار إليه غير مسجل بإدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولم يتم منحه أي تراخيص للاستيراد أو التداول، كما أنه غير متداول بالأسواق المصرية.

وأكدت الهيئة أن جميع منتجات حليب الأطفال المتداولة في السوق المصري تخضع لإجراءات تسجيل وفحص ورقابة صارمة، وفقًا لأحدث المعايير العلمية والاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات الغذائية، وبخاصة المنتجات الموجهة للأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا وحساسية.

كما شددت الهيئة على استمرارها في الرصد والمتابعة الدائمة لكافة التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرقابية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والفورية اللازمة حال وجود أي مخاطر محتملة قد تمس صحة المستهلك المصري.

وأهابت الهيئة بالمواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدة أن سلامة الغذاء وصحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة نستله السويسرية، سحبًا عالميًا لمنتجات محددة من حليب الأطفال، بعد تحديد خطر محتمل لتلوثها بمادة سامة قد تسبب أعراض تسمم غذائي لدى الرضع، وذلك بحسب تصريحات الشركة والسلطات الصحية.

ويشمل السحب دفعات معينة من حليب الأطفال من علامة SMA والحليب التكميلي المباع في عدة دول، لا سيما في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا والدنمارك والسويد وفنلندا وأيرلندا وسويسرا.

