الرئيس السيسي يصل كاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، في تقليد سنوي يعكس روح الوحدة الوطنية والتعايش بين أبناء الشعب المصري.

ويترأس قداس عيد الميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور لفيف من أحبار الكنيسة ومئات المصلين، في أجواء روحانية مفعمة بالسلام والمحبة.

وأصبحت كاتدرائية ميلاد المسيح، منذ افتتاحها رسميًا في يناير 2019 بحضور الرئيس السيسي، أكبر مركز للاحتفال بعيد الميلاد في مصر، وتبرز كتحفة معمارية تمزج بين الحداثة والطراز القبطي الأصيل، بما تحويه من قباب وأيقونات ورسوم دينية.