الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا

كتب : أحمد العش

10:00 ص 06/01/2026

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع

كتب – أحمد العش:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 7 يناير 2026 وحتى الأحد 11 يناير 2026، موضحةً أن البلاد ستشهد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، على أن يكون شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد، في بيانها، من استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، مع التنبيه إلى تكوّن شبورة مائية اعتبارًا من الساعة 10:30 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأشارت الهيئة، إلى وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة يوم الجمعة 9 يناير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع نشاط الرياح اعتبارًا من يوم الجمعة 9 يناير وحتى الأحد 11 يناير على أغلب أنحاء الجمهورية، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء إلى الأحد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات المتوقعة خلال تلك الفترة، وجاءت على النحو الآتي:

الأربعاء 7 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة، العظمى 23 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 20 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 19 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 7 درجات، العظمى 20 درجة.

الخميس 8 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 23 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 20 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 19 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 7 درجات، العظمى 20 درجة.

الجمعة 9 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 23 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 20 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات، العظمى 20 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 7 درجات، العظمى 26 درجة.

السبت 10 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 22 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة، العظمى 19 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات، العظمى 25 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة، العظمى 30 درجة.

الأحد 11 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 23 درجة.

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة، العظمى 23 درجة.

شمال الصعيد: الصغرى 7 درجات، العظمى 23 درجة.

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة، العظمى 29 درجة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس برودة الطقس سقوط أمطار أخبار الطقس الطقس

