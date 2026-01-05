تصوير - محمد معروف:

قال كرم المصري، رئيس إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، إن كلاب الشوارع لا يجوز تصنيفها باعتبارها خطرًا بطبيعتها، مؤكدًا أن التعامل معها يجب أن يكون قائمًا على الفهم والعلم، وليس الخوف أو الانسياق وراء ردود الفعل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على البيئة جزء أساسي من عمل جمعيات الرفق بالحيوان.

وأضاف المصري، في تصريحات لمصراوي، أن من أهم أهداف الجمعيات العاملة في هذا المجال هو القضاء على مرض السعار في مصر، إلى جانب تقليل أعداد كلاب الشوارع من خلال برامج التعقيم وإعادة الإطلاق، باعتبارها الحل الإنساني والعلمي الأكثر فاعلية لخدمة المجتمع والحفاظ على التوازن البيئي.

وأوضح رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن الجمعية تشارك حاليًا في حملات لتطعيم كلاب الشوارع، يتم خلالها تطعيم الكلاب ضد السعار، مع نقل عدد منها لإجراء عمليات التعقيم ثم إعادتها مرة أخرى إلى مناطقها الأصلية، وذلك في إطار التعاون مع الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان، خاصة في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل عين شمس.

وأشار إلى أن العمل في هذا الملف لا يقتصر على منطقة بعينها، لافتًا إلى أن الجمعية نفذت حملات مماثلة في العبور والشرقية والعاشر من رمضان والزيتون، موضحًا أنه على مدار ست سنوات من العمل في منطقة الزيتون فقط، تم تعقيم نحو 400 كلب، وتطعيم أكثر من ألف كلب، نتيجة تكرار دورات التطعيم الدورية للكلاب نفسها.

وأكد المصري، أن الجمعيات الأهلية للرفق بالحيوان، التابعة للاتحاد النوعي، تكون دائمًا على استعداد للتعاون مع الإدارات البيطرية، التي توفر اللقاحات، بينما تتحمل الجمعيات توفير باقي المستلزمات، مثل فرق الإمساك بالكلاب والرعاية الميدانية، مشيرًا إلى أن حملات التطعيم تنزل إلى الشارع بشكل شبه أسبوعي.

وأضاف كرم المصري، أن دور الجمعيات لا يقتصر على التطعيم فقط، بل يشمل أيضًا علاج الكلاب المصابة أو المريضة، سواء كانت تعاني من كسور أو أمراض، مؤكدًا أن مبدأ الرفق بالحيوان يعني تقديم الرعاية الكاملة للحيوان طالما كان في حاجة إليها.

وشدد رئيس الجمعية، على أن كلاب الشوارع ليست كائنات مفترسة، ولا يجب التعامل معها باعتبارها خطرًا دائمًا، موضحًا أنها تعيش بين الناس منذ آلاف السنين دون أن تشكل تهديدًا عامًا، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء موجات التخويف أو الآراء المنتشرة دون تفكير، والتعامل مع القضية بوعي وعقلانية، بما يحقق مصلحة المجتمع والإنسان والحيوان في آن واحد.

