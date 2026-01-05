إعلان

رابط الاستعلام عن موعد ومكان الامتحان الإلكتروني لـ425 وظيفة بوزارة الخارجية

كتب : محمد أبو بكر

03:54 م 05/01/2026

وزارة الخارجية المصرية

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن موعد ومكان الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 425 وظيفة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأكد الجهاز، بحسب بيانه، الاثنين، أن دخول الامتحان مشروط بنتيجة فحص المستندات المقدمة في اليوم المحدد للامتحان، واستيفاء شروط شغل الوظيفة، مع ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على الموقع.

وبين الجهاز، أن رابط الاستعلام عن موعد ومكان الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 425 وظيفة بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

