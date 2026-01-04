أكد الإعلامي تامر أمين أن هناك موجة في الأفلام السينمائية الحالية مليئة بإيحاءات وإسقاطات جنسية وقبيحة تخدش الحياء، مشيرا إلى أن هذه الموجة غير مريحة وتسيء لصورة المجتمع.

وقال أمين في برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن فيلم "إن غاب القط" بطولة إسر ياسين فيلم لطيف وقصته جميلة، وأضاف أنه شعر بالكسوف أثناء مشاهدته في السينما بسبب الإفيهات والتلميحات المبتذلة رغم وجود سيدات وفتيات في القاعة.

تابع أمين أن مثل هذه الإيحاءات تخرج أجيالاً سيئة، مستذكرًا انتقاده السابق لفيلم "لعب عيال - السلم والثعبان 2" الذي وصفه بأنه "لعب كبار" وكان يستحق تصنيف +27 وليس +12.

وأكد الإعلامي أن الرقابة على المصنفات الفنية يجب أن تمنع ليس فقط المشاهد العارية بل أيضًا "الكلام العاري" والإسقاطات الجنسية الخادشة للحياء التي لا تتناسب مع مجتمعنا.

أشار أمين إلى أن الفنانين قادرون على إنتاج أفلام محترمة وراقية تخاطب الوجدان لا الغرائز، مطالبًا بمنع هذه الموجة تمامًا لأن ما يحدث في "أوض النوم" يجب أن يبقى هناك لا على الشاشة الكبيرة أو الصغيرة.