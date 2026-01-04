طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يسود اليوم طقس شديد البرودة صباحًا، يميل للدفء نهارًا.

وأضافت الهيئة، أن درجة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 20 درجة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

