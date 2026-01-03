أين اختفى الجيش الفنزويلي خلال العملية الأمريكية؟.. خبراء يجيبون

أثارت العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا والتي قامت على إثرها بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته حالة من الجدل بين شعوب العالم.. وتساءل أين الجيش الفنزويلي من العملية؟.

ومن جهته قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن التفوق التكنولوجي الأمريكي ساهم بشكل كبير في تنفيذ العملية بشكل احترافي وبأقل فترة زمنية.

وأوضح "الحلبي"، لمصراوي أن الولايات المتحدة الأمريكية عمدت خلال الفترة الماضية على رصد كافة الرادارات الفنزويلية التي من شأنها أن تعطل تنفيذ عمليتها، موضحًا أن الولايات المتحدة استطاعت تعطيل الرادارات الفنزويلية مما سهل دخول الطائرات الأمريكية لسماء فنزويلا.

وتابع: "فضلا عن ضرب القواعد العسكرية التي من شأنها أن تؤثر على الخطة الأمريكية، الأمر الذي أدى لنجاح العملية بشكل سريع".

وتوقع الحلبي بأن تشهد منطقة الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل قال اللواء محمد الغباشي رئيس مركز آفاق للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية بفنزويلا أشبه بالعمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل مؤخرًا على إيران وحلفاؤها وبالأخص اغتيال علماء البرنامج النووي الإيراني وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله خلال العام الماضي.

وأوضح "الغباشي"، لمصراوي أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخطط لتلك العملية منذ عدة شهور معتمدة على تطوراتها التكنولوجية التي من شأنها أن تعطل أجهزة الرادار الفنزويلية وذلك بالتعاون مع عملائها وجواسيسها بفنزويلا.

وأشار إلى أن قطع الكهرباء عن المنطقة التي يقيم بها الرئيس الفنزويلي واستخدام عنصر المفاجئة من الأسباب الرئيسية لنجاح العملية العسكرية دون أي معوقات أو مقاومة.

واختتم الغباشي حديثه قائلا: "العملية العسكرية الأمريكية بفنزويلا تؤكد أن القانون الدولي مفصل للضعفاء فقط والبقاء للأقوى".