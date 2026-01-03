انتقد الإعلامي عمرو أديب الصمت الدولي إزاء ما وصفه بانتهاك أمريكي صارخ للقانون الدولي في فنزويلا.

وقال أديب، في برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن عدم صدور حتى بيان إدانة من الأمم المتحدة يرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل ما تريد دون حسيب.

وتساءل أديب عن غياب أنصار مادورو التي كانت تهتف له، قائلاً: "اين أنتم؟"، العملية تمت بطريقة "التسليم والتسلم"، حيث لا يوجد مجال للمقاومة أو المخاطرة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "في حد من جوه مسلم المفاتيح، مسلم الأبواب، مسلم الخرايط، كلهم بيشتغلوا كده دلوقتي".

وشبّه مقدم "الحكاية" الأسلوب القديم للعمليات الخاصة بأفلام "شوارزنيجر" العنيفة، بينما العملية الحالية كانت "نظيفة 100%" وبدون طلقة رصاص.

وتابع: ترامب كان "قاعد بيتفرج على العمليه" كما لو كان يشاهد فيلمًا، فيما كانت القوات تنفذ المهمة بسلاسة مطلقة.

وأكد أديب أن الهدف يتجاوز مادورو شخصيًا، مشيرًا إلى محاولة واشنطن "شرعنة" العملية بحجة وجود حكم قضائي قديم، بينما الوقائع تشير إلى دوافع جيوسياسية واقتصادية أعمق.

ولفت أديب إلى ثروة فنزويلا النفطية ، موضحًا: "هذه الدولة فيها أكبر احتياطي مثبت للبترول في العالم"، مما يفسر جزءًا كبيرًا من الاهتمام الدولي بالبلاد، وعلى رأسها واشنطن