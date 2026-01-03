أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في مصر ، بيانًا رسميًا عبر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، اليوم السبت، أعربت فيه عن متابعة القرار الحكومي الأخير بشأن إجازات الإخوة المسيحيين، مؤكدة أسفها لعدم تحقيق المساواة الكاملة بين جميع الطوائف المسيحية، خصوصًا فيما يتعلق بأعياد أبناء الكنيسة الكاثوليكية.

وذكرت الكنيسة، في بيانها، أن هذا التفاوت لا يتوافق مع مبدأ المواطنة المتساوية المكفول بالدستور المصري، مشيرة إلى أن أبناء الكنيسة جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري، مؤكدةً أن القرار لا يتماشى مع النهج الوطني القائم على العدالة واحترام التعددية.

وأشار البيان، إلى أن الكنيسة تواصل حاليًا حوارها مع رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة لعرض هذا الموضوع ضمن إطار من الحوار البناء والمسؤول، مجددةً ثقتها في حكمة القيادة السياسية وحرصها على ترسيخ قيم العدل والمساواة، مع الدعاء لحفظ السلام في مصر.

وجاء بيان الكنيسة الكاثوليكية، مذيلاً بتوقيع الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

