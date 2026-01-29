شردي: ترامب قد يكرر سيناريو فنزويلا مع إيران.. ووفد إسرائيلي في واشنطن

قال الإعلامي محمد شردي، إن حالة الاستقطاب وتبادل التهديدات لا تزال السمة الغالبة على العلاقة المتوترة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يزال يُصر على شروط بلاده ويبحث بنشاط خيار توجيه ضربة عسكرية إلى الأراضي الإيرانية.

وأضاف "شردي"، خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن تقارير وكالة "رويترز" كشفت عن بدء ترامب دراسة سيناريو هجوم عسكري محدود النطاق ضد إيران، مؤكدًا أن آفاق أي عمل عسكري ما زالت غامضة ولم تُحدد معالمها بعد.

وأشار إلى وجود عدد من التحليلات التي تتوقع أن يتبع ترامب نفس النهج الذي اتبعه في ملف فنزويلا، من خلال محاولة خطف المرشد الأعلى أو الرئيس الإيراني، غير أنه استبعد حدوث ذلك على أرض الواقع، معتبرًا أن الموقف يختلف جذريًا من حيث القدرات والجغرافيا.

وأوضح أن تسريبات من مسؤولين أمريكيين كشفت عن زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى واشنطن، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع أجهزة المخابرات الأمريكية والبنتاجون لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول أهداف محتملة داخل إيران، متسائلًا عما إذا كانت إسرائيل هي من تقوم بتحديد الأهداف للجيش الأمريكي.

وأشار إلى أن هذا الاحتمال وارد جدًا في ضوء ما تمتلكه إسرائيل من شبكة جواسيس واسعة داخل الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن إيران تُعد العدو الأول والأخطر لإسرائيل من الناحية الاستراتيجية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بسبب تطور برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية المتقدمة.

