رئيس النواب يستقبل وزير الصحة.. ويثمن جهود تحسين الخدمات الصحية

كتب : نشأت علي

11:58 ص 25/01/2026

رئيس النواب يستقبل وزير الصحة

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، وكيلي مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب ، والمستشارمحمد عبدالعليم المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس النواب .

في مستهل اللقاء، قدم الدكتور خالد عبد الغفار التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، متمنياً لسيادته ولكامل أعضاء المجلس التوفيق في أداء رسالتهم التشريعية والوطنية ، بما يلبي تطلعات الشعب المصري، ويعزز مسيرة البناء والتنمية الشاملة .

ومن جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن خالص اعتزازه بهذه التهنئة، مثمناً الجهود والمبادرات التي تضطلع بها وزارة الصحة والسكان لدعم صحة المصريين والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، مؤكداً حرص مجلس النواب على دعم كل ما من شأنه تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المُثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام.

