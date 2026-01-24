الصحة: لا إصابات جراء حريق بجوار مستشفى أطفال مصر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحريق الذي اندلع بجوار مستشفى أطفال مصر بالسيدة زينب.

وقال "عبدالغفار"، في تصريحات إلى مصراوي، إن الحريق نشب في مخزن مستلزمات النظافة بجوار العيادة الخارجية بمستشفى أطفال مصر، وهو بعيد تمامًا عن مبنى المستشفى.

وأكد "عبدالغفار"، عدم وجود أي إصابات، مع حضور قوات الحماية المدنية والسيطرة على الوضع.

وبشأن الخدمة الطبية بالمستشفى، أوضح "عبدالغفار" أن الكهرباء تعمل بشكل طبيعي، وأن الخدمة الطبية منتظمة دون أي تأثير.

