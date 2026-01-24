إعلان

الصحة: لا إصابات جراء حريق بجوار مستشفى أطفال مصر

كتب : أحمد جمعة

04:48 م 24/01/2026

مستشفى أطفال مصر بالسيدة زينب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحريق الذي اندلع بجوار مستشفى أطفال مصر بالسيدة زينب.

وقال "عبدالغفار"، في تصريحات إلى مصراوي، إن الحريق نشب في مخزن مستلزمات النظافة بجوار العيادة الخارجية بمستشفى أطفال مصر، وهو بعيد تمامًا عن مبنى المستشفى.

وأكد "عبدالغفار"، عدم وجود أي إصابات، مع حضور قوات الحماية المدنية والسيطرة على الوضع.

وبشأن الخدمة الطبية بالمستشفى، أوضح "عبدالغفار" أن الكهرباء تعمل بشكل طبيعي، وأن الخدمة الطبية منتظمة دون أي تأثير.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور حسام عبدالغفار حريق بجوار مستشفى أطفال مصر المتحدث باسم وزارة الصحة مستشفى أطفال مصر بالسيدة زينب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي: "اللي ميعرفش المؤسسة بتاعته فيها إيه يغادر"
أخبار مصر

السيسي: "اللي ميعرفش المؤسسة بتاعته فيها إيه يغادر"
شيماء وأطفالها الأربعة.. وداع حزين لضحايا غاز شبرا الخيمة من أمام مشرحة
أخبار المحافظات

شيماء وأطفالها الأربعة.. وداع حزين لضحايا غاز شبرا الخيمة من أمام مشرحة
كيلو ورق العنب يصل إلى 200 جنيه.. والشعبة تحذر من "ورق الفراولة"
اقتصاد

كيلو ورق العنب يصل إلى 200 جنيه.. والشعبة تحذر من "ورق الفراولة"
محمد إمام: "الكينج" محمد منير في حتة تانية.. و"نمبر وان" هو عادل إمام
زووم

محمد إمام: "الكينج" محمد منير في حتة تانية.. و"نمبر وان" هو عادل إمام
ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة داخل الطائرة.. صورة
زووم

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة داخل الطائرة.. صورة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صور وفيديو| ماذا دار في استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة؟
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام