توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن تحصين الشباب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا مطالبون دائمًا بأخذ الأسباب، ومن ضمنها مراعاة نوعية الأولاد والبنات الذين كانوا موجودين في 2011 ولا يعرفون آثار ما حدث وقتها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت، أن من عاشوا تلك المرحلة مطالبون دائمًا بحصانة شباب مصر من المعلومات المغلوطة التي قد تُنشر لهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار الرئيس إلى أن الذكاء الاصطناعي اليوم قد يصور مواقف غير حقيقية، أو يُنشئ سياقًا أو مقطعًا يؤدي إلى الاضطراب، مؤكدًا أن حماية الدولة من هذه التأثيرات لا تتحقق بالإجراءات الأمنية فقط، بل أيضًا عبر عمل مؤسسات الدولة المختلفة كلٌ في موقعه.

