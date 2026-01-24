شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا حادًا على قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى الشكاوى المتكررة عن توقف هواتف السياح والمصريين القادمين من الخارج فور وصولهم إلى مصر.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "السياح اللي جم مصر لقوا موبايلاتهم وقفت ومش شغالة.. دي فضيحة"، متسائلاً: "ليه بتعملوا في الناس كده؟ هو ده جزاتهم اللي جم مصر؟".

وأضاف في خطاب موجه للحكومة: "أكن أنا ممواطن كنت كويس في الـ5 أو 6 سنين اللي فاتوا، الحكومة عملت معايا كل حاجة، ولا عمري فتحت فمي، دايمًا أقول البلد ونستحمل كلنا"، مضيفًا "طبطبوا عليّ بقى.. مبقتش عايز تحسن بكرة هاتولي الفترة اللي فاتت".

وطالب أديب بالتراجع الفوري عن القرار، قائلاً: "أكيد في حد رشيد في البلد، وفي إيده إنه يطبطب على الناس"، ومستفهماً: "إيه اللي يعيب إنك ترجع في القرار؟ ماذا سيحدث؟".

وأكد أن القرارات الاقتصادية يجب أن تكون سياسية في جوهرها وتراعي العامل الإنساني، قائلًا: "لو عايز رقم معين، هاته من حتة تانية، من ضريبة أخرى، الاقتصاد سياسة، ولازم نسايس الناس في القرارات الاقتصادية".