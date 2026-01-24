إعلان

توقف هواتف السياح "فضيحة".. أديب: مبقتش عايز تحسن بكرة هاتولي الفترة اللي فاتت

كتب- حسن مرسي:

12:06 ص 24/01/2026

عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا حادًا على قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى الشكاوى المتكررة عن توقف هواتف السياح والمصريين القادمين من الخارج فور وصولهم إلى مصر.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "السياح اللي جم مصر لقوا موبايلاتهم وقفت ومش شغالة.. دي فضيحة"، متسائلاً: "ليه بتعملوا في الناس كده؟ هو ده جزاتهم اللي جم مصر؟".

وأضاف في خطاب موجه للحكومة: "أكن أنا ممواطن كنت كويس في الـ5 أو 6 سنين اللي فاتوا، الحكومة عملت معايا كل حاجة، ولا عمري فتحت فمي، دايمًا أقول البلد ونستحمل كلنا"، مضيفًا "طبطبوا عليّ بقى.. مبقتش عايز تحسن بكرة هاتولي الفترة اللي فاتت".

وطالب أديب بالتراجع الفوري عن القرار، قائلاً: "أكيد في حد رشيد في البلد، وفي إيده إنه يطبطب على الناس"، ومستفهماً: "إيه اللي يعيب إنك ترجع في القرار؟ ماذا سيحدث؟".

وأكد أن القرارات الاقتصادية يجب أن تكون سياسية في جوهرها وتراعي العامل الإنساني، قائلًا: "لو عايز رقم معين، هاته من حتة تانية، من ضريبة أخرى، الاقتصاد سياسة، ولازم نسايس الناس في القرارات الاقتصادية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب هواتف السائحين رسوم جمارك الهواتف اعفاء الهاتف الشخصي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس شعبة البناء يوضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد
اقتصاد

رئيس شعبة البناء يوضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد
معرض القاهرة للكتاب.. تفاصيل مناقشة "الرحم الاصطناعي"
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب.. تفاصيل مناقشة "الرحم الاصطناعي"
زعيمهم نجل رجل أعمال.. كواليس ضبط تشكيل عصابي سرق مليون جنيه من مسن بالفيوم
أخبار المحافظات

زعيمهم نجل رجل أعمال.. كواليس ضبط تشكيل عصابي سرق مليون جنيه من مسن بالفيوم
أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط المتأثرون
أخبار مصر

أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط المتأثرون
"في وجود رونالدو".. 15 صورة لاحتفال النصر السعودي بساديو ماني بعد التتويج
رياضة عربية وعالمية

"في وجود رونالدو".. 15 صورة لاحتفال النصر السعودي بساديو ماني بعد التتويج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟