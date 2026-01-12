إعلان

وزير الدفاع الإيراني: في حال أي اعتداء علينا سنهاجم مصالح العدو في أي مكان

كتب : مصراوي

10:24 م 12/01/2026

عزيز نصير زادة

وكالات

قال وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، إن طهران سيكون لديها مفاجآت عسكرية موجعة في ردها على أي هجوم أو اعتداء على أراضيها.

وأكد زاده، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن إيران ستهاجم مصالح العدو في أي مكان في حال أي اعتداء على مصالحهم الوطنية.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: "أن أي دولة تسهل الهجوم علينا أو تمنح قواعد للعدو لتنفيذ الهجوم ستكون هدفا مشروعا".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران عندما يراه مناسبا.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال تصريحات إعلامية الاثنين، إلى أن ترامب لا يود أن يرى الناس يقتلون في شوارع طهران.

عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني الهجوم العسكري

