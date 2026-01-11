بالأرقام.. كيف طورت هيئة الإسعاف أسطولها على مستوى الجمهورية؟

كتب - أحمد جمعة:

كشفت البيانات الرسمية لوزارة الصحة والسكان، عن حزمة واسعة من الإنجازات التي حققتها هيئة الإسعاف المصرية خلال السنوات الماضية، في إطار خطة شاملة لتطوير أسطولها ورفع كفاءة الاستجابة الطارئة على مستوى الجمهورية، بما يواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني، ويعزز قدرة المنظومة على التدخل السريع وإنقاذ الأرواح.

وأظهرت البيانات الرسمية التي اطلع عليها مصراوي، أن عدد سيارات الإسعاف ارتفع من 2497 سيارة عام 2014 إلى 3264 سيارة بنهاية عام 2025، في زيادة تعكس التوسع الكمي للأسطول، بالتوازي مع تحسين كفاءة التشغيل والصيانة.

وفي هذا السياق، نجحت الهيئة في رفع نسبة تشغيل سيارات الإسعاف على مستوى المحافظات من 67% إلى 76%، كما ارتفعت نسبة التشغيل الفعلي من السيارات المتاحة من 85% إلى 99%، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأسطول وتقليل الأعطال وفترات التوقف.

وضمن جهود التنويع في وسائل التدخل الإسعافي، دفعت الهيئة بـ 2 جولف كار لتأمين المناسبات والاحتفالات الكبرى، إلى جانب 12 سكوترًا كهربائيًا للتعامل مع البلاغات في المناطق المزدحمة.

كما تم تشغيل لانش بحري واحد بالإسكندرية لتقديم الخدمات الإسعافية في البحر المتوسط، مع قرب الانتهاء من تصنيع 5 لانشات بحرية جديدة تمهيدًا لدخولها الخدمة.

وعلى صعيد البنية التحتية، أعلنت الهيئة استلام وتشغيل 45 وحدة إسعاف خلال الفترة من يناير 2024 وحتى نوفمبر 2025، من إجمالي 322 وحدة تم تشغيلها منذ بدء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تم استلام وتشغيل وفرش 355 وحدة إسعاف من أصل 367 وحدة مدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة، مع العمل على تذليل معوقات 12 وحدة متبقية لاستكمال المرحلة الأولى بالكامل.

وخلال الفترة من يناير 2024 وحتى أغسطس 2025، تم كذلك استلام 80 وحدة إسعاف جديدة، في إطار التوسع المستمر بالخدمات الإسعافية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي إطار تحسين بيئة العمل للأطقم الإسعافية، تم الإمداد بفرش وتجهيزات غير طبية لما يقرب من 600 وحدة إسعاف على مستوى الجمهورية، والانتهاء من بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري للتبرع بفرش وتجهيزات غير طبية وخزانات مياه لعدد 100 وحدة إسعاف، مع التنسيق الجاري لتركيب محطات طاقة شمسية بعدد من الوحدات ضمن البروتوكول نفسه.

وفي التحول الرقمي، أطلقت الهيئة تطبيق الهاتف المحمول "إسعفني" لطلب الخدمات غير الطارئة في 13 محافظة كمرحلة أولى، مع الانتهاء من تطبيق وتشغيل منظومة التوزيع اللحظي للبلاغات الإسعافية (Mobile CAD) عبر أجهزة الحاسب اللوحي داخل سيارات الإسعاف بفرعي أكتوبر وبورسعيد، بهدف تسريع توزيع البلاغات وخفض زمن الاستجابة.

وشملت أعمال التطوير أيضًا تشغيل مركز تلقي المكالمات الموحد بالمقر الرئيسي للهيئة في 6 أكتوبر، لاستقبال بلاغات الإسعاف على مستوى الجمهورية، بسعة تشغيلية تبلغ 186 مقعدًا.

كما تم تركيب أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة بعدد 545 مركبة إسعافية (سيارات إسعاف، سيارات تدخل سريع، ولانشات بحرية) موزعة على مختلف المحافظات.