شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

توضيح عاجل بشأن استلام وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر

أصدر جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الجمع، توضيحًا مهمًا بشأن إجراءات استلام وحدات مشروع "فاليرا جاردنز" ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 1 و2" للإسكان المتوسط، وذلك في إطار الرد على الشكاوى المقدمة من بعض الحاجزين حول موقف الاستلام والمرافق.

لمدة 5 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن هذه المنطقة بالجيزة غدًا

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع مياه الشرب عن قرية البراجيل لمدة 5 ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة 1 صباح اليوم السبت وحتى الساعة 6 صباح اليوم نفسه.

سبب خروج الطفل عمر علي من برنامج دولة التلاوة.. اعرف التفاصيل

شهدت الحلقة الـ17 من برنامج "دولة التلاوة"، اليوم الجمعة، لحظة مؤثرة مع خروج الطفل عمر علي، البالغ من العمر 12 عامًا، من المنافسة بعد حصوله على أقل تقييم من لجنة التحكيم.

هل الصداع النصفي خطير؟.. حسام موافي يوضح

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، حقائق مهمة حول الصداع النصفي (المِجرين)، مؤكدًا أنه رغم كونه من أكثر أنواع الصداع إزعاجًا للمريض، إلا أنه لا يُعد حالةً خطيرةً تهدد الحياة.

الإفتاء توضح حكم الزكاة على الأراضي المعدة للبناء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، حكم الزكاة على الأراضي المخصصة للبناء، مؤكدة أن الزكاة تفرض فقط على الأموال المخصصة للتجارة عند تحقق شروطها الشرعية.

فاروق حسني يكشف أسرار اختيار موقع متحف الحضارة - (فيديو)

تحدث الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن تفاصيل مشروع متحف الحضارة قائلاً: إنه كان مشروعًا كبيرًا جدًا، وفكرته بدأت قبل توليه الوزارة، لكن التنفيذ جاء لاحقًا بعد مناقشاته مع الجهات المعنية.

