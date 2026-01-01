إعلان

خبير آثار يكشف طقوس الفراعنة في احتفالهم برأس السنة

كتب : حسن مرسي

10:16 م 01/01/2026

ميسرة عبدالله أستاذ الآثار المصرية

كشف ميسرة عبدالله، أستاذ الآثار المصرية، أن المصريين القدماء كان لديهم طقوس وتقاليد خاصة للاحتفال برأس السنة، متميزة بروح الاستعداد والبهجة.

وأوضح "عبدالله"، خلال لقائه ببرنامج "البعد الرابع"، أن التحضيرات تبدأ قبل نحو شهرين، تزامناً مع الترقب لبدء فيضان نهر النيل، الحدث الأهم في حياتهم، والذي كان يمثل بداية دورة حياة جديدة للأرض ويمنحها الخصوبة.

وأشار إلى أن الاحتفالات شملت دهان المنازل باللون الأبيض رمزاً للنقاء وسطوع الشمس، وتجديد الأثاث، وإعداد خبز الكعك الخاص ابتهاجاً بالعام الجديد.

وأكد أن توقيت العيد كان محددًا بين 17 و19 يوليو، وهو ما اعتُبر رأس السنة الحقيقية في التقويم المصري القديم، مترافقًا مع قدوم الفيضان كرمز لبداية دورة جديدة من الحياة.

