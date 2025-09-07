كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر نجحت في جذب استثمارات بمليارات الدولارات في الاقتصاد، وخاصة في المناطق الفندقية والسكنية الجديدة.

وتابع موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد: مصر تشهد شراكة استثمارية ضخمة في البحر الأحمر بمنطقة مراسي، والتي ستفتح الباب أمام 150 ألف فرصة عمل، وضخ مليارات الدولارات، وذلك بفضل الأمن والأمان، وجمال الطقس.

وأضاف مقدم "على مسئوليتي": هناك مشروعات استثمارية عملاقة ستشهدها مصر قريبًا، من خلال استغلال أفضل الإمكانات القوية بمنطقة البحر الأحمر وغيرها من المناطق السياحية.

ونوه موسى إلى أن مصر لديها حصة في كل المشروعات الاستثمارية التي ستتم قريبا، سواء في المشروعات الإماراتية أو السعودية، وذلك برغم تشكيك أعداء الوطن في مثل تلك المشروعات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: قرابة تريليون جنيه -18.5 مليار دولار- استثمارات لمدة 4 سنوات بمشروعات ستتم في البحر الأحمر ومناطق أخرى، في نحو 2000 فدان، بتسهيلات وتقنين موسع مجابه للبيروقراطية.