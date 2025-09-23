كتب- عمرو صالح:

أكدت هدايت هيكل، عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل، أن «شهداء القضية الفلسطينية يدفع أبناؤها ضريبة كل يوم»، مشيرةً إلى أن المؤسسة حرصت هذا العام على أن تكون متضامنة بشكل كامل مع أبناء الشعب الفلسطيني، تقديرًا لجهودهم وعملهم في أخطر المراحل التي يمرون بها اجتماعيًا ومهنيًا وسياسيًا.

وأضافت «هيكل»، خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز هيكل للصحافة العربية بنقابة الصحفيين، أن الاحتفال يمثل إحياءً لذكرى ميلاد محمد حسنين هيكل، وتأكيدًا على رسالته في دعم الصحافة الحرة والمهنية.

وأوضحت أن حفل هيكل أصبح ساحة تلتقي فيها أجيال الصحافة المصرية والعربية، بما يعكس مكانة الأستاذ ودوره في ترسيخ قيم المهنة، مؤكدةً أن «صوت الصحافة المصرية والعربية سيبقى حاضرًا، معبرًا عن قضايا الأمة وتطلعات شعوبها».

وشهدت نقابة الصحفيين، مساء اليوم، تنظيم حفل توزيع جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، في ذكراه السنوية، وسط حضور واسع من رموز الإعلام والفكر والثقافة في مصر والعالم العربي.