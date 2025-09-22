تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني للكاتبة الصحفية المميزة علا الشافعي بمناسبة توليها منصب رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع اليوم السابع الاخبارى خلفا للكاتب الصحفى أكرم القصاص.

وأشادت المستشارة أمل عمار بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتكليف الكاتبة الصحفية علا الشافعي بهذا المنصب مؤكدة أن القرار يعكس إيمان الدولة ومؤسساتها بقدرات المرأة المصرية وكفاءتها القيادية في إدارة المؤسسات الإعلامية الكبرى.

وأضافت رئيسة المجلس أن الكاتبة الصحفية علا الشافعي نموذج يحتذى به للقيادة الصحفية المميزة مؤكدة أن هذا الاختيار المستحق يبرهن على أن المرأة المصرية قادرة على تقديم المزيد من العطاء والتميز في مختلف المجالات معربة عن خالص تمنياتها لها بدوام النجاح والتوفيق.