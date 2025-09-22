إعلان

"القومي للمرأة" يهنىء الكاتبة الصحفية علا الشافعي لتوليها رئاسة اليوم السابع

كتب : نور العمروسي

10:56 م 22/09/2025

الكاتبة الصحفية علا الشافعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني للكاتبة الصحفية المميزة علا الشافعي بمناسبة توليها منصب رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع اليوم السابع الاخبارى خلفا للكاتب الصحفى أكرم القصاص.

وأشادت المستشارة أمل عمار بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتكليف الكاتبة الصحفية علا الشافعي بهذا المنصب مؤكدة أن القرار يعكس إيمان الدولة ومؤسساتها بقدرات المرأة المصرية وكفاءتها القيادية في إدارة المؤسسات الإعلامية الكبرى.

وأضافت رئيسة المجلس أن الكاتبة الصحفية علا الشافعي نموذج يحتذى به للقيادة الصحفية المميزة مؤكدة أن هذا الاختيار المستحق يبرهن على أن المرأة المصرية قادرة على تقديم المزيد من العطاء والتميز في مختلف المجالات معربة عن خالص تمنياتها لها بدوام النجاح والتوفيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكاتبة الصحفية علا الشافعي المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة يهنىء علا الشافعي رئيس مجلس إدارة اليوم السابع المستشارة أمل عمار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا
بعد الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا.. ‏ماكرون يهدد إسرائيل