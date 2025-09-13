الزراعة: تسجيل مركبين حيويين جديدين لمكافحة الآفات الزراعية

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانًا، أعلنت فيه تسجيل مركبين حيويين جديدين لمكافحة الآفات الزراعية، من إنتاج مركز البحوث الزراعية، في خطوة جديدة نحو توطين صناعة المبيدات الحيوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشاد علاء فاروق، وزير الزراعة، بالجهود البحثية لعلماء المركز، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الزراعة المستدامة والنظيفة، ودعم المحاصيل التصديرية الاستراتيجية.

وأوضح أن المبيدات الحيوية تمثل الخيار الأكثر أمانًا وصداقة للبيئة مقارنةً بالمبيدات الكيميائية التقليدية.

من جانبه، كشف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، عن نجاح معهد بحوث وقاية النباتات التابع للمركز في تسجيل مركبين جديدين هما:

- "بيوميتا 2.5% WP": مستخلص من فطر Metarhizium anisopliae، وأثبت فعالية كبيرة في مكافحة العنكبوت الأحمر بمحصول الخيار داخل الصوب، وكذلك آفة "الافيستيا" التي تصيب نخيل البلح.

- "بيوسيانا 2.5% WP": مستخلص من فطر Beauveria bassiana، وتم اعتماده خصيصًا لمكافحة دودة الحشد الخريفية التي تهدد محصول الذرة.

وأوضح أن المركبين أُدرجا رسميًا في لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت رقمي 5375 و5378، موجهًا الشكر لفريق البحث ببرنامج إنتاج المبيدات الحيوية بمعهد وقاية النباتات على جهودهم التي أسهمت في هذا الإنجاز.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، استمرار المعهد في أداء دوره الريادي لتطوير حلول بيئية صديقة لمكافحة الآفات.

ولفت إلى أن المعهد ينتج ويوزع مركب "بروتكتو 9.4% WP"، وهو مبيد حيوي يعتمد على جراثيم بكتيريا Bacillus thuringiensis ويستخدم ضد عدد من الآفات الزراعية المهمة، بالإضافة إلى تسجيل مركب "بيوكاد 5.5% WP" لمكافحة فراشة درنات البطاطس، وذلك ضمن جهود وحدة البيوتكنولوجيا الجزيئية بالمعهد.

