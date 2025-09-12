نفذ مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال شهر أغسطس الماضي، نحو 2850 نشاطا إرشاديا متنوعا، في إطار مبادرته لتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية، على مستوى الجمهورية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين.



وقال الدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات.



وأشار إلى أن تلك الأنشطة الإرشادية شملت ندوات إرشادية وحلقات نقاشية وزيارات حقلية وأيام حقل؛ حيث استفاد منها نحو 72350 من المزارعين وأسرهم فى نطاق 302 مركز إرشادي بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الأنشطة تضمنت مختلف المحاصيل الحقلية مثل القطن والأرز والذرة الشامية والذرة الرفيعة والسمسم ودوار الشمس وفول الصويا، وقصب السكر، والعديد من الحاصلات البستانية مثل الموالح والعنب والمانجو، ونخيل البلح، إضافة إلى النباتات الطبية والعطرية، وغيرها من محاصيل الخضر الصيفية، إضافة إلى الإنتاج الحيواني والداجني.



وأوضح الحيمري، أنه تم خلال هذه الأنشطة التعرف على الاحتياجات الإرشادية للمزارعين، وتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة والممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بمختلف هذه المحاصيل كما وكيفا، كما تضمنت سبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض والحشائش، وترشيد استخدام مياه الري والاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، مشيرًا إلى أن الأنشطة تضمنت أيضًا التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف المحاصيل وسبل حماية النباتات والإنتاج الحيواني والداجني من الارتفاعات الحادة في درجات الحرارة والحد من آثارها السلبية.



وتابع مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، أنه تمت توعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وطرق التربية السليمة والتغذية الصحية للحيوان، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وسبل الوقاية منها، مشيرا إلى أنه تم أيضا عقد عدد من الندوات المخصصة لتدوير المخلفات الزراعية للمحافظة على البيئة وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الإنتاج الزراعي، كذلك تم تخصيص عدد من الندوات في كل مركز إرشادى لنشر فكر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال للمزارعين والشباب والمرأة الريفية، وتضمنت أيضا مجموعة من الندوات لتشجيع المرأة الريفية على المشاركة السياسية.



وأضاف الحيمري أنه قد شارك في تنفيذ فعاليات هذه الأنشطة خبراء من التخصصات المختلفة بمركز البحوث الزراعية خاصة معاهد الإرشاد الزراعي والمحاصيل الحقلية، والبساتين، والقطن، ووقاية النباتات وأمراض النباتات، والإنتاج الحيواني، وصحة الحيوان، والأراضى والمياه والبيئة، والإقتصاد الزراعى والمعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح، والمعمل المركزى للزراعة العضوية. والعاملين الإرشاديين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات.



ولفت مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي إلى أن مبادرة مركز البحوث الزراعية، تهدف إلى تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية من خلال توفير خبراء وفنيين لتقديم خدمات إرشادية متكاملة للمزارعين، حيث تركز على تحديد احتياجات المزارعين وحل مشكلاتهم، وتزويدهم بالتوصيات الفنية اللازمة، وتوعيتهم بالممارسات الزراعية الجيدة لزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أنها تسعى أيضا إلى دمج المزارعين في أنشطة الإرشاد الرقمي وتنسيق الجهود بين التنظيمات الزراعية لتحسين جودة الخدمات الزراعية، مما يسهم في رفع مستوى دخل المزارعين وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.









