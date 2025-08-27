مدبولي: تصور شامل لزيادة المساحات الخضراء بالقاهرة الكبرى - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع تصور شامل لزيادة المساحات الخضراء على مستوى القاهرة الكبرى، والتي تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية، مشددًا على البدء في تنفيذ هذه الخطة بشكل فوري.

وردًا على سؤال حول إنشاء وتطوير حدائق عامة على كورنيش النيل بالقاهرة، أوضح مدبولي أنه سيوجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فورًا لمتابعة إنشاء وتوفير حدائق عامة ومسطحات خضراء في مناطق المعادي وطرة وصولًا إلى حي حلوان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيقوم بزيارة هذه المناطق شخصيًا لمتابعة استعادة جميع المساحات الخضراء وضمان تنفيذ المشروع على أعلى مستوى.

اقرأ أيضًا:

"رحلة شاقة وراء علبة دواء".. هل عادت أزمة النواقص مجددًا؟

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية