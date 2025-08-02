كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اعلان وزارة الصحة والسكان، إصدار 1,890,242 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليارًا و213 مليونًا و963 ألف جنيه، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة وسحب واضطراب ملاحة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة، غدًا الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، على مختلف مناطق الجمهورية.

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ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.. توجيهات مشددة من وزير الكهرباء لضمان استقرار الشبكة

عقد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا بقيادات قطاع الكهرباء ورؤساء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء خلال فصل الصيف.

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الصحة: 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 13.2 مليار جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 1,890,242 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليارًا و213 مليونًا و963 ألف جنيه، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025.

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إطلاق اسم أحمد زويل على استديو 45 بالإذاعة المصرية

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إطلاق اسم العالم الكبير على استديو 45 بالإذاعة المصرية.

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الرئيس السيسي يهنئ نظيره في بنين بمناسبة العيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بالعيد القومي.

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رسميًّا.. موعد الحدود الدنيا لتنسيق جامعات المرحلة الثانية 2025

قالت وزارة التعليم العالي إنه من المقرر أن يعلن مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بوزارة التعليم العالي، نتيجةَ تنسيق المرحلة الأولى غدًا الأحد، على أن تتاح إلكترونيًّا برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي والأدبي.

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تنسيق المرحلة الأولى 2025 .. قرار من التعليم العالي بشأن تقليل الاغتراب

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تكون مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة لطلاب تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2025-2026، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على أن تتم مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات مرة واحدة للمرحلتين.

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النقل تدعو المواطنين لمساعدتها في الحفاظ على السكة الحديد

تواصل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهودها لنشر الوعي المجتمعي بخطورة بعض الممارسات والسلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض أثناء التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والتي لا تقتصر آثارها على تعريض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر، بل تمتد أيضًا إلى إحداث أضرار جسيمة بالجرارات والعربات وتعطيل حركة القطارات.

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وزير العمل يسلم عقود عمل لـ 40 شابًا للعمل في البوسنة والهرسك

قال بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم السبت، إن محمد جبران، وزير العمل، سلم خلال الأيام الماضية 40 عقد عمل لشباب مصريين، كدفعة أولى، للعمل بإحدى شركات المقاولات والتشييد والبناء في دولة البوسنة والهرسك، الواقعة في جنوب شرق أوروبا.

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تحرك برلماني لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر - تفاصيل

دعت النائبة مي غيث، عضو مجلس النواب، إلى تحرك عاجل من الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها وزارة الاتصالات، لبحث سبل حظر تطبيق "تيك توك" في مصر، محذّرة من خطورته المتزايدة على القيم المجتمعية والعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع المصري.

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غدًا.. السكة الحديد: تشغيل القطار الثالث لتيسير العودة الطوعية للسودانيين

تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غدًا الإثنين 2 أغسطس 2025، لتسيير القطار الثالث المخصص لنقل السودانيين من القاهرة إلى أسوان، في إطار خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

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توقعات شبه نهائية بتنسيق المرحلة الأولى 2025 : العلاج الطبيعي 92.1 % -(فيديو)

يتيح موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى 2025 حتى الساعة السابعة مساء اليوم السبت، ويتيح أيضًا تعديل رغبات الطلاب الذين أتموا بالفعل إدخال رغباتهم.

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