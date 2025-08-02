حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة وسحب واضطراب ملاحة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة، غدًا الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، على مختلف مناطق الجمهورية.

طقس الأحد 3 أغسطس

يستمر غدًا الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويسود، وفق هيئة الأرصاد، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وتوجد شبورة مائية من (4-8) صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، بجانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا.

كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على خليج السويس وسرعة الرياح بين 30 و50 كم/ س، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1 و2 متر.

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