كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن النظام التقليدي للثانوية العامة الذي يعتمد على "امتحان الفرصة الواحدة" كان يمثل عبئًا وظلمًا كبيرًا للطلاب، مشددًا على أن الدولة تتجه نحو نظام أكثر عدالة ومرونة من خلال "نظام البكالوريا".

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل جديدة تتعلق بتعطيل البرنامج النووي المصري خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المشروع تعرض لأزمة كبيرة عام 2011، حينما كان الدكتور محمد البرادعي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، متهمًا إياه بالسعي إلى إدخال مصر في مأزق حاد آنذاك.

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن مصر تمتلك نحو 60 ألف مدرسة موزعة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوصول بكثافة الفصول إلى أقل من 50 طالبًا يُعد إنجازًا مُرضيًا للغاية يعكس جهود الدولة في تطوير العملية التعليمية.

توقف بث حلقة الأربعاء من برنامج "آخر النهار" على شاشة النهار بشكل مفاجئ، وذلك بعد تعرض الإعلامي خالد أبو بكر لوعكة صحية طارئة أثناء تقديمه للبرنامج على الهواء مباشرة

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع "مستقبل مصر" ساهم بنسبة 90% في التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لافتًا إلى وجود تنسيق تام مع جهاز المشروع ومراكز البحوث الزراعية لتطوير الإنتاج.