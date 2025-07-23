وزير التعليم: نستهدف تقليل كثافة الفصول لأقل من 50 طالبًا

كتب- داليا الظنيني:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إن مصر تمتلك نحو 60 ألف مدرسة موزعة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوصول بكثافة الفصول إلى أقل من 50 طالبًا يُعد إنجازًا مُرضيًا للغاية يعكس جهود الدولة في تطوير العملية التعليمية.

أوضح "عبد اللطيف"، وخلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC"، أن الوزارة واجهت في السنوات الأخيرة أزمة حادة في عجز أعداد المعلمين، حيث بلغ النقص 469 ألف معلم.

وأكد الوزير أنه "لا توجد مادة أساسية داخل الفصل بدون معلم"، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع هذا التحدي.

وأعلن الوزير، أنه من بين هذه الإجراءات، تمديد العام الدراسي من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، مع تقليل نصاب الحصص الأسبوعية لكل مادة، وهو ما ساهم في زيادة "قوة التدريس بنسبة الثلث"، عبر توزيع الحصص بصورة أكثر كفاءة ومرونة داخل المدارس.

وفي السياق ذاته، أشار وزير التعليم إلى الاستعانة بمعلمي الحصة، بجانب تغيير المسمى الوظيفي لعدد من العاملين بالوزارة من أصحاب المؤهلات التربوية لسد العجز، موضحًا أن تلك الخطوات تمت بشكل مدروس للحفاظ على جودة التعليم داخل الفصول.

وكشف عبد اللطيف عن الإعداد لمسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم في العام الدراسي المقبل، مشددًا على أن عملية الاختيار تتم بدقة شديدة لاختيار أفضل العناصر، مؤكدًا أن "المعلمين الذين يدخلون ضمن مسابقة الـ30 ألف مستوى رفيع للغاية".

وأوضح الوزير أن عدد العاملين بالوزارة يبلغ مليون موظف، من بينهم 823 ألف معلم داخل الفصول، مضيفًا: "المعلم المصري من أكفأ المعلمين على مستوى العالم، وهذا أمر تشهد به دول عدة، والأداء العام للمعلمين المصريين فوق الممتاز".

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