أحمد موسى: البرادعي عطّل البرنامج النووي المصري والسيسي أعاده للحياة

كتبت: داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل جديدة تتعلق بتعطيل البرنامج النووي المصري خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المشروع تعرض لأزمة كبيرة عام 2011، حينما كان الدكتور محمد البرادعي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، متهمًا إياه بالسعي إلى إدخال مصر في مأزق حاد آنذاك.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أعاد إحياء مشروع محطة الضبعة النووية، موضحًا أنه وقع اتفاقًا مع الرئيس الروسي لتنفيذ برنامج يتضمن إنشاء 4 مفاعلات نووية داخل المحطة.

وأضاف الإعلامي أن البرنامج النووي كان معطلاً بالكامل منذ عام 2011، ولم يتم تحريكه حتى جاء الرئيس السيسي وأعاد إطلاقه ضمن خطة توفير طاقة نظيفة ومستدامة لمصر، مشيرًا إلى أن روسيا ستقوم بتوريد الوقود النووي اللازم لتشغيل المفاعلات لمدة 60 عامًا.

وأضاف الإعلامي أن البرنامج النووي كان معطلاً بالكامل منذ عام 2011، ولم يتم تحريكه حتى جاء الرئيس السيسي وأعاد إطلاقه ضمن خطة توفير طاقة نظيفة ومستدامة لمصر، مشيرًا إلى أن روسيا ستقوم بتوريد الوقود النووي اللازم لتشغيل المفاعلات لمدة 60 عامًا.

وأوضح موسى أن مصر تسير في مسار التنمية والتطوير دون الدخول في أي صراعات، مؤكدًا أن الدولة لا تعادي أحدًا، بل تركز على البناء والتقدم.

وأكد أن المفاعل الأول من محطة الضبعة النووية سيتم تسليمه وتشغيله مبدئيًا في عام 2028، على أن يتم استكمال تشغيل باقي المفاعلات في عام 2029، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا إعداد وتدريب الكوادر البشرية المصرية المؤهلة لإدارة المشروع بكفاءة عالية.

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