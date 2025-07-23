خالد أبو بكر يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

كتبت -داليا الظنيني :

توقف بث حلقة الأربعاء من برنامج "آخر النهار" على شاشة النهار بشكل مفاجئ، وذلك بعد تعرض الإعلامي خالد أبو بكر لوعكة صحية طارئة أثناء تقديمه للبرنامج على الهواء مباشرة.

فيما أعلنت شبكة تليفزيون النهار عن اعتذارها للمشاهدين، مؤكدة أن حالة الإعلامي القدير مستقرة. وطمأنت الشبكة جمهور البرنامج، متمنية له الشفاء العاجل والعودة قريبًا.

واختتم بيان الشبكة بتوجيه الشكر لجمهور المشاهدين على تفهمهم ودعمهم المتواصل، مع خالص تمنياتهم بالسلامة الدائمة للأستاذ خالد أبو بكر.

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