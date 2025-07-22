كتبت: نور العمروسي

اختتمت، اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، فعاليات دورة تدريب مدربات TOT حول: "تمكين النساء في مجال إدارة المشاريع الزراعية"، والتي عقدتها منظمة المرأة العربية افتراضيًا عبر زووم في الفترة من 20–22 يوليو/تموز 2025.

وأكدت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة، في كلمتها الختامية، على أهمية الفعالية التي تضمنها المنظمة لبرامجها التي تقدمها للمشاركات، وقدر الاستفادة المحققة من البرنامج التدريبي، والذي يتم نقله إلى سيدات أخريات، وهذا يدعو إلى ضرورة وجود دعم مؤسسي لنقل هذه المعرفة والمهارات، وهو ما تهدف إليه المنظمة لإعداد المضمون الذي يقدم للمتدربات، وإمكانية تحديد مجالات أخرى مرتبطة بالمجتمعات، مما يعطي بُعدًا إبداعيًا في الدورات القادمة.

وأضافت المديرة العامة أن هناك تحديات اجتماعية وثقافية وتقنية تواجه النساء في المشاريع الزراعية، منها ضعف الاعتراف بعمل المرأة في القطاع الزراعي، وعدم الحصول على أجور عادلة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل والموارد المالية، وضعف التملك.

وأكدت على أنه بالرغم من هذه التحديات، فإن البيئة الزراعية في الدول العربية تشهد تحولات إيجابية تتيح للمرأة الفلاحة فرصًا عديدة للنجاح.

وفي ختام الدورة التدريبية، تم توزيع شهادات المشاركة على المتدربات.