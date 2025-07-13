كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 17.5 مليون سائح وإيرادات بقيمة 16.45 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وأضاف في تصريحات لـ "CNBC عربية"، أن مصر نستهدف إضافة 18 ألف غرفة فندقية بنهاية العام، بنسبة 23% نمواً في أعداد السائحين وكذلك الإيرادات خلال النصف الأول من 2025.

وتابع: "نعمل على وضع خطة عامة للاستثمار السياحي" ومن المتوقع الانتهاء من المخطط العام لمنطقة الهرم قبل نهاية العام الجاري.