كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مراسم تسليم شهادات اجتياز الدبلوم الاحترافي في إجراءات إدارة الأعمال، والذي يُعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وتحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

كما قام الوزير بمنح درع وزارة الصحة للدكتور أحمد العدوي، مستشار نائب وزير الصحة ومدير البرنامج التدريبي، تقديرًا لدوره البارز في الإشراف على تنفيذ الدبلوم، وجهوده في دعم بناء القدرات في قطاع الرعاية الصحية الأولية.

وأكد الدكتور عبدالغفار أهمية تأهيل الكوادر الإدارية والطبية العاملة بالقطاع الصحي بما يتواكب مع توجهات الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن تطوير نظم الإدارة داخل وحدات ومراكز الرعاية الأساسية يُمثل دعامة رئيسية لتحقيق التكامل في منظومة الرعاية الصحية.

وأوضح الوزير ضرورة التوسع في البرامج التدريبية لتأهيل كوادر قادرة على قيادة التحول المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري كعنصر محوري في تطوير المنظومة الصحية.

نقلة نوعية في تطوير الأداء المؤسسي

من جانبه، صرّح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يستهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي، عبر إعداد كوادر مؤهلة لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات في وحدات الرعاية الأولية.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الرعاية الصحية الأولية كخط الدفاع الأول في النظام الصحي المصري، وذلك من خلال دعم الكفاءات الإدارية وتعزيز نظم التشغيل داخل الوحدات الصحية.

وأوضح أن البرنامج يُمثل نقلة نوعية في تطوير الأداء المؤسسي، حيث تم تصميمه وفقًا لمنهجية إدارة العمليات التشغيلية (BPM)، المعتمدة على تكامل الموارد، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار المبني على البيانات.



وأشار عبدالغفار إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن محورين رئيسيين: تأهيل الكوادر الإدارية بمختلف المستويات، لتخريج أول دفعة من محترفي إدارة العمليات التشغيلية (Certified Professionals – BPM)، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي المستدام، كما يشمل إصدار النسخة الأولى من الدليل المصري الموحد لمنظومة تشغيل مراكز الرعاية الصحية الأولية، والذي يُعد إطارًا مرجعيًا موحدًا لتطبيق منهجية BPM في تطوير وتوحيد معايير التشغيل داخل هذه الوحدات.