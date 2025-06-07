كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أعدّت خطة مرور ميدانية شاملة لتفقد المنشآت الصحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات الطبية الطارئة والعاجلة للمواطنين على مدار الساعة.

وأوضح عبدالغفار أن خطة المرور تستهدف مستشفيات الإحالة الأولية والثانوية، وكذلك مستشفيات الإخلاء على الطرق السريعة، حيث تشمل الجولات الميدانية مراجعة جاهزية الأطقم الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات، وكفاءة الأجهزة، إضافة إلى التأكد من التزام المنشآت بتطبيق المعايير والتعليمات المعتمدة في تقديم الرعاية الصحية.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية حال رصد أي ملاحظات أو قصور خلال المرور، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة الأداء خلال فترة العيد.

ولفت عبد الغفار إلى أهمية فرق الانتشار السريع، تتمثل في تأمين التجمعات الكبرى، ودعم مستشفيات الإخلاء المحيطة بأماكن التجمعات والحشود الجماهيرية، لضمان تقديم الرعاية الصحية الفورية والفعالة، وتقديم الدعم الطبي العاجل للمستشفيات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مستشفيات ميدانية عند الضرورة، لتقييم وتصنيف الحالات وتوجيهها إلى مستشفيات الإخلاء المناسبة.

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