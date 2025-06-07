الصحة تحذر من المشروبات الغازية.. تسبب 3 أمراض خطيرة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة الصحة والسكان تحذيراً جديداً بخصوص تناول المشروبات الغازية، مؤكدة أن تجنبها يحمي الفرد من ثلاث مشاكل صحية رئيسية.

يأتي هذا التحذير ضمن جهود الوزارة لتعزيز الصحة العامة، خاصة مع اقتراب الأعياد.

وأوضحت وزارة الصحة في بيانها التوعوي أن التخلي عن المشروبات الغازية يمكن أن يحمي الأفراد من:

حموضة المعدة: حيث تساهم المشروبات الغازية في زيادة حموضة الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى شعور بالحرقة والانزعاج.

زيادة الوزن: تحتوي هذه المشروبات على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية الفارغة التي تساهم بشكل مباشر في زيادة الوزن والسمنة.

ارتفاع سكر الدم: يرفع المحتوى العالي من السكر في المشروبات الغازية مستويات السكر في الدم بشكل سريع، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري أو تفاقمه لدى المرضى الحاليين.

وشددت الوزارة على أهمية اتخاذ خيارات صحية في النظام الغذائي اليومي، خاصة خلال فترات الأعياد التي قد تشهد إفراطاً في تناول الأطعمة والمشروبات.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى تبني أسلوب حياة صحي، والتوجه نحو المشروبات الطبيعية والماء كبديل صحي للمشروبات الغازية، وذلك لضمان عيد بصحة أفضل للجميع.

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