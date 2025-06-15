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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدًا

03:35 م الأحد 15 يونيو 2025

الدكتور حنفي جبالي

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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدًا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدًا الأثنين، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة الجديدة.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

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حنفي جبالي مجلس النواب مشروع الموازنة الجديدة
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