"القاهرة عنواني" يستعرض مسيرة الشيخ سيد مكاوي بأوبرا الإسكندرية اليوم

كتب- محمد شاكر:

تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، لقاء من سلسلة "أرواح في المدينة" تحت عنوان "ليلة الشيخ سيد مكاوي.. الأرض بتتكلم عربي"، ويقدمه الكاتب الصحفي محمود التميمي ضمن فعاليات مشروع "القاهرة عنواني"، في السابعة مساء اليوم الأربعاء 7 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

تأتي الأمسية تكريماً لمسيرة الشيخ سيد مكاوي، الذي نجح بأسلوبه المميز أن يجمع بين الأصالة والتجديد، مقدماً نموذجاً فنياً متفرداً عبر من خلاله عن نبض الشارع المصري وروحه الشعبية الأصيلة، ما نتج عنه روائع خالدة شكلت وجدان أجيال متعاقبة وأثرت مكتبة الموسيقى العربية.

جدير بالذكر أن سلسلة "أرواح في المدينة" للكاتب الصحفي محمود التميمي تُعقد برعاية وزارة الثقافة، وتهدف إلى توثيق الأحداث والرموز الفنية والثقافية المصرية الهامة، وتسليط الضوء على إسهاماتهم الخالدة، وذلك في إطار مشروع "القاهرة عنواني" الذي يقام بالتعاون مع النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية.