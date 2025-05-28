سويلم: تأهيل الري بوادي النقرة يزيد الإنتاجية والوضع المادي للمزارعين

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة مقترح "مشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة؛ لمواجهة التغيرات المناخية" والمزمع تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر GCF .

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل نظم الري بزمام منطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان، مع مراعاة الاحتياجات المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على زيادة المرونة مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديثة ورفع فاعلية استخدام الطاقة وتخفيض تكلفة التشغيل وتحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية .

وقال بيان "الري"، اليوم الأربعاء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادي النقرة ومحطات الرفع الواقعة عليها وتنفيذ نظام لمكافحة الأعشاب، ووضع منظومة لتحسين إدارة وتوزيع المياه على الترعة، ووضع نظام إدارة الأصول على الترعة، وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ونقل التجارب الناجحة للمزارعين في ما يخص إجراءات تحسين الإنتاجية المحصولية والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للمناخ .

وأشار سويلم إلى أن هذا المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ورؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية المستدامة، بما يُعزز من القدرة على التكيف والمرونة بقطاع المياه في مواجهة تغير المناخ، مضيفًا أن هذا المشروع سيُسهم في تحسين نظام الري بالمنطقة ورفع كفاءة استخدام المياه، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين الوضع المادي للمزارعين؛ خصوصًا صغار ومتوسطي المزارعين، وأيضًا تحسين القدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية، وخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع؛ مما يؤدي إلى تقليل الانبعاثات الحرارية، والمساهمة في الوصول إلى بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة .

ووجه سويلم باستمرار المجهودات المبذولة من جميع أجهزة الوزارة لحين نهو كل أنشطة "مشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية"، وتنفيذ الحل الدائم، بقيام مصلحة الري بالاستمرار في متابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة، واستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لرفع كفاءة المحطات وتحقيق ساعات التشغيل اللازمة لتلبية احتياجات الري ومرور الموسم الصيفي في المنطقة بنجاح، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه بزمام وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة؛ بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين، ومواصلة التواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الري والزراعة عليهم، واستمرار مجهودات قطاع تطوير الري في متابعة تطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادي النقرة بمعرفة المنتفعين؛ بما يحقق الترشيد في استخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادي للمزارعين .

وأضاف سويلم أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل (١١) محطة بشكل عاجل سواء من خلال أعمال صيانة أو إحلال وتجديد لوحدات تلك المحطات، وتدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة والجاري العمل به والمتوقع الانتهاء منه في أقرب فرصة، شهدت نفس الفترة الزمنية العمل بالتوازي في تنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع؛ لضمان استمرارية تشغيلها، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادي النقرة والترع الفرعية الآخذة منها، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة ووزارة الزراعة؛ لمتابعة تطهيرات المنتفعين للمساقي الخصوصية، والتنسيق مع روابط مستخدمي المياه لتنظيم المناوبات، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة، مما كان له أثر إيجابي كبير على عملية توزيع المياه .

جدير بالذكر أن زمام منطقة وادي النقرة يقدر بـ٦٥ ألف فدان؛ يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التي يبلغ طولها الإجمالي ١٥٤ كيلومترًا، وتضم المنطقة عددًا من القرى و(٥) مرشحات مياه شرب لخدمتها .