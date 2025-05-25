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وزير الشؤون النيابية: تعديلات "القائمة المغلقة" ضرورية لاستقرار البرلمان

09:55 م الأحد 25 مايو 2025

المستشار محمود فوزي (2)

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن استقرار النظام الديمقراطي في أي دولة يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن مصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، مما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين.

قال فوزي، خلال حواره ببرنامج "الشارع النيابي" على قناة "إكسترا نيوز"، إن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى "ضمان استقرار النظام البرلماني واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء دورها".

وأوضح أن أبرز تلك التعديلات تتعلق بإعادة تقسيم المقاعد في نظام القائمة المغلقة المطلقة، إضافة إلى مراجعة الدوائر الانتخابية، مضيفًا أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، مما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل خمس سنوات.

وأكد أن هذه المتغيرات تستدعي مراجعة توزيع الدوائر لضمان عدالة التمثيل، وفقًا للدستور.

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