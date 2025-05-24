رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف

كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك خلال حضوره الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور 123 عامًا على انطلاق خدمات الإسعاف في مصر.

وخلال جولته بالمقر، استمع رئيس الوزراء، إلى عرض قدمه الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، حول مكونات المقر الجديد وتجهيزاته المتطورة التي تعزز كفاءة منظومة الإسعاف وتدعم تقديم خدمات حديثة للمواطنين.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مركز تلقي البلاغات الجديد بالهيئة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور شريف مدحت، مدير عام التخطيط الاستراتيجي، الذي أوضح أن المركز يُعد أول مركز حكومي من نوعه في مصر لتلقي بلاغات الإسعاف، ويعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال 187 مقعدًا، مع قابلية للتوسع المستقبلي.

وأشار "مدحت"، إلى أن المركز تم تجهيزه وفق أحدث المواصفات العالمية، ويعتمد على منظومة "الكاد" لتوزيع البلاغات على سيارات الإسعاف وفقًا للقرب الجغرافي ومدى الجاهزية، مع ربط جميع فروع الهيئة على مستوى الجمهورية من خلال خطوط اتصال عالية الكفاءة، تتيح التعامل اللحظي مع البلاغات وتوزيعها بكفاءة.

كما استعرض استخدام التقنية الحديثة "موبايل كاد"، التي تتيح ربط سيارات الإسعاف بغرف العمليات باستخدام أجهزة لوحية، ما يتيح سرعة التوجيه وتوزيع المهام بدقة وسرعة استجابة أعلى.

وخلال الزيارة، شهد رئيس الوزراء تدشين تطبيق الهاتف المحمول "اسعفني"، الذي يتيح للمواطنين طلب خدمات الإسعاف غير الطارئة، مثل نقل المرضى بين المنازل والمستشفيات، مع إمكانية تتبع السيارة ومتابعة الرحلة عبر تنبيهات لحظية. كما يوفر التطبيق خدمة الاستعلام عن الرسوم، ويتيح تقديم الشكاوى والمقترحات والتفاعل معها بشكل مباشر.

ويأتي هذا التطوير في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الطارئة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.

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