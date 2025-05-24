تنويه للمسافرين.. تأخيرات في مواعيد القطارات تصل لـ 90 دقيقة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، متوسط تأخير القطارات اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025 على عدد من الخطوط.

يأتي ذلك بسبب أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

- خط القاهرة/ الإسكندرية: 20 دقيقة.

- خط القاهرة/ أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط/ أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها/ بور سعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا/ المنصورة/ دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا/ قلين/ كفر الشيخ/ شربين: 70 دقيقة.

وعبرت الهيئة، عن اعتذارها لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

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