الإيجار القديم.. ننشر القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقا للقانون

كتب-عمرو صالح:

لايزال الحديث عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان الحالي، حديث الساعة بين المواطنين كونه الفيصل القانوني في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

ومن بين النقاط التي دار حولها الجدل، هي القيمة الإيجارية التي تضمنها مشروع القانون المحدد من الحكومة وضوابط تطبيقها؟.

ويستعرض "مصراوي" خلال السطور الآتية القيمة الإيجارية التي تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة والمعروض حاليا على طاولة البرلمان حيث نصت المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم، على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

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