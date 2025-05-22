تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها على ما يلي:

وزير الزراعة: مصر خالية من أي أوبئة خاصة بالدواجن

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشكل قاطع على خلو مصر من أي أوبئة تهدد قطاع الدواجن

طبيب شهير يوضح طريقة تعامل الأسر مع الأبناء خلال فترة الامتحانات

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن فترة الامتحانات تمثل تحديًا ليس فقط للطلاب بل للأسر بأكملها، مشيرًا إلى أن كلمة "امتحان" مشتقة من "المحنة".

وزير الزراعة: 30 مليار جنيه دعمًا للأسمدة وتطوير 250 مركزًا للألبان

حذر الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الآثار السلبية لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي في ترويج الشائعات المغلوطة التي تستهدف القطاع الزراعي.

تشريعية البرلمان": تحديث دوائر "النواب والشيوخ" استند لإحصاءات دقيقة

أعلن إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إقرار تعديلات جديدة لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للزيادة السكانية والناخبين بهدف تحقيق عدالة التمثيل في مختلف محافظات الجمهورية

أحمد موسى: مصر تفتتح أكبر سوق جملة لضبط الأسعار أكتوبر المقبل

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة