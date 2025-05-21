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وزير الزراعة: مصر خالية من أي أوبئة خاصة بالدواجن

10:57 م الأربعاء 21 مايو 2025

علاء فاروق وزير الزراعة

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشكل قاطع على خلو مصر من أي أوبئة تهدد قطاع الدواجن.

وشدد خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "TeN" مساء الأربعاء، على توافر اللقاحات اللازمة وأن جميع المؤشرات والبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وهيئة الخدمات البيطرية تؤكد استقرار الوضع الصحي للثروة الداجنة في البلاد.

وأوضح الوزير أن حالات نفوق الدواجن التي تحدث بين الحين والآخر ترجع في الغالب إلى التقلبات الجوية الطبيعية، وهي ظاهرة معتادة خلال فترات البرد الشديد في الشتاء أو ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. وأكد أن نسب النفوق هذا العام أقل مما كانت عليه في العام الماضي ولا ترقى إلى مستوى الأزمة أو الوباء.

وأشار فاروق إلى أن هذه الظاهرة الموسمية تحدث مرتين سنويًا ولا تدل على وجود أي مشكلات وبائية، داعيًا صغار مربي الدواجن إلى التوجه نحو إنشاء مزارع مغلقة، التي تتمتع بقدرة أكبر على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الطيور.

وحذر وزير الزراعة بشدة من تداول التصريحات العشوائية وغير الدقيقة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تثير حالة من القلق والبلبلة وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، خاصة بصغار المربين، كما تؤدي إلى خلق ضغط غير مبرر في الأسواق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المصدر الرسمي الوحيد لأي معلومات تتعلق بالوضع الصحي أو الإنتاجي لقطاع الدواجن هو وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية، وهما الجهتان المختصتان والمخولتان بإصدار البيانات المعتمدة.

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علاء فاروق وزير الزراعة قطاع الدواجن نشأت الديهي نفوق الدواجن
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