"تشريعية البرلمان": تحديث دوائر "النواب والشيوخ" استند لإحصاءات دقيقة

كتبت -داليا الظنيني:

أعلن إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إقرار تعديلات جديدة لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة للزيادة السكانية والناخبين بهدف تحقيق عدالة التمثيل في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن حزب مستقبل وطن تقدم بهذه التعديلات إلى المجلس، مشددًا على ضرورة هذا التحديث لمواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية وضمان تكافؤ الفرص السياسية بين المناطق المختلفة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة "المحور"، أشار الطماوي إلى أن المناطق الواقعة في حوض النيل، مثل القاهرة والدلتا والصعيد، شهدت نموًا سكانيًا ملحوظًا، مما استدعى إعادة توزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد على الحفاظ على إجمالي عدد المقاعد المنتخبة بنظام القائمة عند 284 مقعدًا، بينما تركزت التعديلات على توزيع الدوائر الفردية.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أن عدد المقاعد الفردية ظل ثابتًا عند 284 مقعدًا، ولكن تم الأخذ في الاعتبار التقسيمات الإدارية الجديدة، مثل إنشاء مدينة ناصر ثالث وظهور تجمعات سكانية جديدة مثل حدائق العاصمة، التي أدت إلى زيادة عدد الناخبين في منطقة بدر. وشدد على أن هذه التعديلات استندت إلى بيانات دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

وبيّن الطماوي أبرز التعديلات التي تم إقرارها، ومنها:إضافة مقعد في دائرة الواسطى وناصر لتصبح ثلاث مقاعد بدلاً من اثنين.

وتابع: ضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين، فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر، إضافة إلى جعل العاشر من رمضان دائرة انتخابية مستقلة.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أكد الطماوي أن عدد المقاعد الفردية والمعينة والقوائم ظل كما هو دون تغيير.

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