إعلان

طبيب شهير يوضح طريقة تعامل الأسر مع الأبناء خلال فترة الامتحانات

10:09 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتور جمال شعبان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن فترة الامتحانات تمثل تحديًا ليس فقط للطلاب بل للأسر بأكملها، مشيرًا إلى أن كلمة "امتحان" مشتقة من "المحنة".

وخلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، لاحظ الدكتور شعبان حالة التوتر التي تسود الشارع المصري خلال موسم الامتحانات، موضحًا أن الأسر تعلق آمالًا كبيرة على أبنائها لتحقيق طموحاتها، مما يخلق أجواء من التوتر والعصبية.

ووجه الدكتور شعبان عدة نصائح هامة للتعامل الأمثل مع الأبناء خلال فترة الامتحانات:

- الدراسة مرحلة في تاريخ العمر وليست نهايته: يجب تذكير الطلاب بأن الامتحانات هي محطة عابرة في حياتهم، وأن النجاح فيها يساهم في تحقيق النجاح في جوانب الحياة المختلفة.

- النجاح في الامتحانات ليس ضمانًا للنجاح في الحياة: من المهم وضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم تضخيم أهمية الامتحانات إلى حد اعتبارها معركة حياة أو موت.

- هناك أشخاص يتفوقون دراسيًا لكنهم يواجهون تحديات أخرى في الحياة.

- تجنب السهر: السهر خلال فترة الامتحانات مضر بالصحة والتركيز.

- تناول وجبات صحية: يجب على الطلاب الاهتمام بتناول وجبات غذائية متوازنة والابتعاد عن الوجبات السريعة غير الصحية.

- الابتعاد عن المنبهات والمنشطات والسجائر: هذه المواد تضر بالجهاز العصبي والقدرة على التركيز والاستيعاب.

وشدد الدكتور شعبان على أهمية الحفاظ على الهدوء وتقديم الدعم النفسي للطلاب خلال هذه الفترة الحساسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور جمال شعبان معهد القلب القومي الامتحانات برنامج قلبك مع جمال شعبان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد