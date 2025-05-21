طبيب شهير يوضح طريقة تعامل الأسر مع الأبناء خلال فترة الامتحانات

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن فترة الامتحانات تمثل تحديًا ليس فقط للطلاب بل للأسر بأكملها، مشيرًا إلى أن كلمة "امتحان" مشتقة من "المحنة".

وخلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، لاحظ الدكتور شعبان حالة التوتر التي تسود الشارع المصري خلال موسم الامتحانات، موضحًا أن الأسر تعلق آمالًا كبيرة على أبنائها لتحقيق طموحاتها، مما يخلق أجواء من التوتر والعصبية.

ووجه الدكتور شعبان عدة نصائح هامة للتعامل الأمثل مع الأبناء خلال فترة الامتحانات:

- الدراسة مرحلة في تاريخ العمر وليست نهايته: يجب تذكير الطلاب بأن الامتحانات هي محطة عابرة في حياتهم، وأن النجاح فيها يساهم في تحقيق النجاح في جوانب الحياة المختلفة.

- النجاح في الامتحانات ليس ضمانًا للنجاح في الحياة: من المهم وضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم تضخيم أهمية الامتحانات إلى حد اعتبارها معركة حياة أو موت.

- هناك أشخاص يتفوقون دراسيًا لكنهم يواجهون تحديات أخرى في الحياة.

- تجنب السهر: السهر خلال فترة الامتحانات مضر بالصحة والتركيز.

- تناول وجبات صحية: يجب على الطلاب الاهتمام بتناول وجبات غذائية متوازنة والابتعاد عن الوجبات السريعة غير الصحية.

- الابتعاد عن المنبهات والمنشطات والسجائر: هذه المواد تضر بالجهاز العصبي والقدرة على التركيز والاستيعاب.

وشدد الدكتور شعبان على أهمية الحفاظ على الهدوء وتقديم الدعم النفسي للطلاب خلال هذه الفترة الحساسة.