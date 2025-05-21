أحمد موسى: مصر تفتتح أكبر سوق جملة لضبط الأسعار أكتوبر المقبل

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة.

وأشار خلال برنامجه "على مسئوليتي" إلى أن مشروعات جهاز "مستقبل مصر" الزراعي قد وفرت بالفعل حوالي 1.5 مليون فرصة عمل، متوقعًا أن يتراوح دخل الأسرة العاملة في هذه المشروعات بين 7 و8 آلاف جنيه.

وأضاف موسى أن مشروع الدلتا الجديدة يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، وهو إنجاز غير مسبوق، لافتًا إلى تخصيص 8000 فدان لزراعة التين الشوكي الذي يُستخرج منه الزيت ويُستخدم في إنتاج الأعلاف. وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بكافة التفاصيل الزراعية، خاصة بعد أزمة الأعلاف الأخيرة، وتسعى جاهدة لتوفير الاحتياجات المحلية وتقليل الأعباء على المواطنين.

وفي سياق متصل، أعلن موسى، قرب افتتاح أكبر سوق جملة في الشرق الأوسط في شهر أكتوبر المقبل. وأوضح أن السوق سيقام على مساحة 550 فدانًا ومن المتوقع أن يسجل حركة تداول تصل إلى 20 مليون طن من مختلف السلع. وأشار إلى أن هذا السوق الشامل يهدف إلى ضبط الأسعار ومنع الاحتكار في الأسواق المصرية.

وأكد الإعلامي أن السوق الجديد سيقوم بتحديد أسعار ملزمة لجميع التجار على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك من الاستغلال وتوفير هامش ربح عادل للتجار دون إلحاق خسائر بأي طرف.

وأوضح موسى أن هذا المشروع الضخم سيسهم بشكل كبير في القضاء على الاحتكار بكافة أنواعه، بما في ذلك سوق الأسماك. وأشار إلى أن الدولة ستقدم الدعم اللازم للصيادين لزيادة إنتاجهم وتحسين دخولهم.

بهذا السوق الجديد والمشروعات الزراعية الطموحة، تسعى مصر إلى تعزيز أمنها الغذائي، توفير فرص العمل، وتنظيم الأسواق بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.

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