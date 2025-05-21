وزير الزراعة: 30 مليار جنيه دعمًا للأسمدة وتطوير 250 مركزًا للألبان

كتبت -داليا الظنيني:

حذر الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الآثار السلبية لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي في ترويج الشائعات المغلوطة التي تستهدف القطاع الزراعي.

وأكد خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" ،المذاع على فضائية "TeN" مساء الأربعاء، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة قوية لنشر معلومات غير دقيقة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وكشف الوزير عن ضخ استثمارات تتراوح بين 40 إلى 50% في قطاع الثروة الحيوانية خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال برامج دعم متنوعة تشمل مشروعات الألبان والبتلو والتسمين.

وأشار إلى التوازي مع دعم التلقيح الصناعي كأداة فعالة لتحسين سلالات الماشية وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح فاروق أن عدد رؤوس الماشية في مصر يبلغ حوالي 7.5 مليون رأس تشمل العجول والجمال والأغنام، مشيرًا إلى أن آخر تعداد رسمي تم في عام 2021.

وأكد أن الوزارة تعمل باستمرار لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار اللحوم وتحقيق التوازن في السوق المحلي.

وفي سياق جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، أعلن الدكتور فاروق عن تطوير 250 مركزًا لتجميع الألبان في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن هذا التطوير يهدف إلى ضمان تقديم منتجات ألبان عالية الجودة، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة للارتقاء بقطاع التصنيع الغذائي في المناطق الريفية المصرية.

وفي سياق منفصل لم يتم ذكره في النص الأصلي ولكنه قد يكون ضمن تصريحات الوزير بناءً على العنوان: يمكن إضافة معلومة مفترضة بناءً على العنوان لتكون الصياغة أكثر شمولية.

كما كشف وزير الزراعة عن تخصيص نحو 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة المقدمة للمزارعين، بهدف تخفيف الأعباء عليهم وتشجيع الإنتاج الزراعي.

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